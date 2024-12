Poupança registra saída líquida de R$ 2,6 bilhões, segundo o BC

O saldo da aplicação na caderneta de poupança foi negativo em 2,931 bilhões de reais em novembro. Relatório divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira, 6, mostra que houve mais saques do que depósitos. Em outubro, a fuga líquida registrada foi de 6,255 bilhões de reais.

Em novembro, o BC registrou que 340,489 bilhões de reais foram depositados nas cadernetas de poupança ante 343,421 bilhões de reais sacados. O rendimento da poupança no mês foi de 5,630 bilhões de reais. O resultado do mês é menor do que o verificado no mesmo período do ano passado, quando o saldo negativo foi de 3,305 bilhões de reais.

Segundo os dados do Banco Central, no acumulado de 2024, a poupança registra saída líquida de 20, 426 bilhões de reais. No ano, os brasileiros pouparam mais do que gastaram o dinheiro da poupança apenas em três meses: em março , com entrada líquida de 1, 339 bilhões de reais, em maio, que teve saldo positivo de 8, 227 bilhões de reais e junho, cujo saldo positivo na poupança foi de 12, 755 bilhões de reais. Nos outros meses, o saldo foi negativo.

Em 2023 a caderneta de poupança teve saída líquida de 87,8 bilhões de reais. O resultado foi menor do que o registrado em 2022, quando a saída líquida foi recorde: 103,24 bilhões de reais.

Publicidade