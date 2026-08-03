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Possível greve da CPTM pode afetar milhares de passageiros e impactar comércio em São Paulo

Trabalhadores decidem nesta segunda se aderem à paralisação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade; greves anteriores causaram prejuízos à economia paulista

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 17h51 | Atualizado em 3 ago 2026, 18h17
Linha-7 Rubi da CPTM também será parte do pacote leiloado
 (Divulgação/Divulgação)
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Os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB) decidem nesta segunda-feira, 3, se irão aderir à greve da CPTM. Caso a paralisação seja aprovada em assembleia, ela terá início à 0h desta terça-feira, 4, e poderá afetar a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

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Além dos transtornos para os passageiros, uma eventual paralisação também pode gerar impactos econômicos. Em greves anteriores, a interrupção do transporte ferroviário reduziu o fluxo de consumidores, dificultou o deslocamento de trabalhadores e afetou o funcionamento de empresas e do comércio. Durante a greve de outubro de 2023, que paralisou as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15-Prata do Metrô e a Linha 10-Turquesa da CPTM, o Governo de São Paulo estimou que cerca de 4,6 milhões de passageiros ficaram sem acesso ao transporte sobre trilhos. Na ocasião, o estado também calculou perdas superiores a 60 milhões de reais para o comércio, reflexo da queda na circulação de consumidores e das dificuldades de deslocamento dos trabalhadores.

Os impactos vão além do varejo. Empresas enfrentam atrasos de funcionários, aumento de custos logísticos e queda na produtividade, enquanto muitos trabalhadores precisam recorrer a alternativas como aplicativos de transporte, ônibus e veículos particulares, pressionando ainda mais o trânsito da capital.

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O sistema metroferroviário também acumula desafios financeiros. Segundo dados divulgados pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Metrô e CPTM registraram prejuízo de 1,6 bilhão de reais em 2022, refletindo os efeitos da redução de passageiros e do aumento dos custos operacionais.

Caso a paralisação seja confirmada, a expectativa é de que as regiões atendidas pelas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que ligam a capital à Zona Leste e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, sejam as mais afetadas, impactando milhares de passageiros que utilizam diariamente o transporte ferroviário para trabalhar, estudar e acessar serviços essenciais.

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