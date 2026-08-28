Positivo entra na era pós-reforma tributária com plataforma de software
Baseada na tecnologia Splithub, nova unidade foca em gestão de pagamentos e créditos fiscais para um mercado potencial de 7 mil companhias
A fabricante de computadores e eletrônicos Positivo prepara uma nova área de software para ajudar empresas a
administrar pagamentos e créditos fiscais após a reforma tributária. A operação será baseada na plataforma
Splithub, que já está sendo testada por clientes. A companhia paranaense estima um mercado potencial formado
por 7 000 grandes empresas.