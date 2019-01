Positivo compra fabricante de computadores Accept

A Positivo Tecnologia anunciou nesta quarta-feira a compra de 80% da fabricante de computadores e equipamentos de armazenamento de dados Accept em uma operação que prevê desembolso de até 51 milhões de reais.

A Accept fabrica e vende servidores e storages, além de produtos como Mini PCs, thin clients e desktops, afirmou a Positivo. A empresa teve faturamento de 81 milhões de reais em 12 meses até o final de setembro do ano passado. O crescimento médio anual da receita foi de 25% nos últimos três anos.

“Para a Positivo Tecnologia, a aquisição da Accept representa uma importante diversificação do negócio ao fortalecer o posicionamento da companhia com um portfólio mais abrangente no mercado corporativo, em um período de recuperação da economia e de retomada dos investimentos em infraestrutura no Brasil”, afirmou a Positivo em comunicado ao mercado.

O preço da aquisição, realizada por subsidiária da Positivo na Bahia, vai corresponder a até 50% do lucro antes de imposto de renda e CSLL da Accept apurado anualmente entre 2019 e 2023, limitado a um valor total de 51 milhões de reais.