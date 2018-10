Porto Seguro encerra atividades da operadora própria de telefonia celular

A Porto Seguro anunciou hoje o encerramento das atividades da sua operadora de telefonia celular, a Porto Seguro Conecta. Os clientes de voz e dados da Conecta serão transferidos para a TIM, segundo comunicado ao mercado.

“A operação está alinhada com o direcionamento estratégico da Porto Seguro, que visa concentrar esforços em negócios que alcancem diferenciais competitivos, o que reforça o compromisso da companhia com seus acionistas, segurados e colaboradores”, afirma a Porto Seguro referindo-se ao seu principal negócio, o de seguros.

De acordo com o comunicado, a transferência da base de clientes será finalizada após avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Porto Seguro diz que a ‘TIM proporcionará aos clientes migrados ofertas de voz e dados equivalentes ou melhores e manutenção dos benefícios, bem como dos serviços de atendimento atuais’.

Em comunicado em seu site, a Porto Seguro Conecta avisa aos clientes que nada muda com a migração para a TIM. “Os planos, serviços e benefícios permanecem, e você continuará contando com todos os canais de atendimento.”

Afirma ainda que a transição será realizada de forma suave. “Você será avisado com 30 dias de antecedência a respeito de condições e data da efetiva migração.”

A operadora do grupo segurador entrou no segmento de telecomunicações em agosto de 2013 e se concentrava no mercado conhecido como M2M, de serviços como os que conectam sistemas de rastreamento e monitoramento de veículos.A base de linhas da Porto Seguro Conecta até o final de agosto era de 735 mil ante 56 milhões da TIM, segundo dados da Anatel.

Até meados de setembro, a Porto Seguro vinha vendendo planos da Conecta com vantagens atreladas ao cartão da companhia:

Uma operadora que vai muito além do seu celular é assim: você conta com benefícios exclusivos, como o dobro de internet, pagando no Cartão Porto Seguro. Gostou? Então conheça a Porto Seguro Conecta e aproveite: https://t.co/me2VsTu1n9 pic.twitter.com/mt6GMfYMtE — Porto Seguro (@portoseguro) September 21, 2018

(Com Reuters)