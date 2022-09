Porsche pretende fazer o terceiro maior IPO da Europa

Em meio a um cenário adverso como as altas taxas de juros na Europa e a guerra da Rússia com a Ucrânia que vem contribuindo com a queda das bolsas europeias, o grupo Volkswagen informou no domingo, 18, que pretende levantar de 8,7 bilhões a 9,4 bilhões de euros (49,7 bilhões de reais) com a abertura de capital, IPO, da Porsche. Se tudo correr como o previsto, esse será o segundo maior da Alemanha e o terceiro da Europa, de acordo com dados da Refinitiv.

A previsão é que a oferta de ações ocorrerá no dia 29 de setembro e a ideia da fabricante alemã é utilizar os recursos para impulsionar o desenvolvimento de carros elétricos, para fazer frente à fabricante de veículos americana Tesla. O conselho executivo da Volkswagen estabeleceu uma faixa de preço entre 76,50 e 82,50 euros (436 reais) por ação, o que avalia a marca dos carros esportivos de luxo entre 70 bilhões e 75 bilhões de euros (74,95 bilhões de dólares ou 396,6 bilhões de reais).

Ainda que o valor de avaliação da Porsche seja inferior ao projetado no início do ano pela Bloomberg Intelligence, de 96 bilhões de dólares, ele é alto quando comparado com as atuais condições do mercado e é atribuído aos bons resultados da empresa em plena recuperação da pandemia. Em 2021 a Porsche bateu recordes com mais de 300 mil unidades vendidas, alta de 11% em relação ao ano anterior, e aumentos das vendas dos modelos Taycan e Taycan Cross Turismo, 100% elétricos. E no primeiro semestre de 2022 a marca conseguiu superar os números do mesmo período do ano anterior, com lucro operacional de 3,48 bilhões de euros e aumento no retorno sobre as vendas de 16,9% para 19,4%.

Apesar da abertura de capital, todas as ações oferecidas serão preferenciais, ou seja, sem direito a voto. Dessa maneira, o controle da empresa permanecerá do fundo Porsche Automobil Holding, das famílias Porsche e Piëch, também maior acionista da Volkswagen, e isso preocupa os investidores. O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, vai manter também a presidência da Porsche. Serão até 113,875 milhões de ações disponíveis aos investidores durante o IPO, o que inclui uma oferta básica de 99.021.740 ações preferenciais e de 14.853.260 ações preferenciais adicionais para cobrir os lotes excedentes.