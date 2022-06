Por que os combustíveis não param de aumentar?

A Petrobras realizou um novo reajuste nos preços dos combustíveis nesta sexta-feira, 17, aumentando a gasolina em 5% e o diesel em 14%. O Governo vinha tentando congelar esses preços e evitar novos reajustes para não gerar pressão inflacionária, em um momento estratégico para Jair Bolsonaro, que busca a reeleição à presidência. Os aumentos, no entanto, não param. No ano passado, foram realizados treze reajustes, nesse ano já somam três para a gasolina e a quarta alta no diesel.

O grande motivo para essas altas que não param é a defasagem do preço em relação ao do mercado internacional. A gasolina está defasada em 18% e o diesel em 14%, segundo a Associação Brasileira de Importadores e Combustíveis (Abicom). “O ponto principal do ajuste é aproximar aos preços internacionais para que as empresas de fora continuem a exportar para o Brasil. Claro que a Petrobras atingirá uma maior margem de lucro, mas o foco é o Brasil não ter problemas com desabastecimento”, diz Luiz Carlos Corrêa, sócio da Nexgen Capital.

Embora os países estejam caminhando para um maior aperto monetário com a elevação dos juros para controlar a inflação, a expectativa de menor demanda ainda não é suficiente para suprir a oferta. O mercado vinha esvaziando os seus investimentos na produção de petróleo por conta do apelo ambiental, e especialistas já alertavam sobre os perigos desses desinvestimentos.

A guerra no Leste Europeu, onde países como Rússia era um dos grandes fornecedores mundiais de petróleo, apenas adiantou esse cenário de estrangulamento da oferta. Além disso, a perspectiva de retomada da atividade chinesa adiciona mais pressão de demanda pelo produto. O mundo inteiro seguia contra a produção de energia suja, o que culminou na diminuição da produção de petróleo a nível global. “A guerra foi uma prova cabal de que ainda não estamos preparados para uma transição energética porque não possuímos um substituto”, comenta Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

Como a Petrobras segue a política de preços do mercado internacional, o aumento do barril e as flutuações do câmbio impactam diretamente nos preços praticados aqui, e a escalada da inflação global parece não deixar outra alternativa para esses reajustes. Nos Estados Unidos, o galão da gasolina já passa de 5 dólares o litro. “A ação diminui a defasagem frente aos preços internacionais, o que via de regra, é positivo para as finanças da companhia, mas em contrapartida, entendemos que a ação foi desenvolvida por lideranças que estão de saída da companhia, o que impede a dissolução das assimetrias referentes ao tema para os próximos meses”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Para os especialistas, a medida que altera o ICMS sobre os combustíveis realmente pode gerar um alívio inflacionário no curto prazo, mas, se o petróleo continuar elevado e houver uma desvalorização cambial com a chegada das eleições, o efeito poderá ser anulado. Segundo o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, com a perda de arrecadação e compensação aos Estados, o ambiente fiscal tende a se deteriorar.