Por que a boa notícia para o Twitter é péssima para a Tesla

A investida do empresário e bilionário Elon Musk na tentativa de compra de 100% do Twitter gerou uma euforia no mercado, elevando em até 12% as ações da rede social nas negociações de pré-mercado na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) na última quinta-feira. Se para o Twitter a oferta de 43 bilhões de dólares pode ter elevado as expectativas dos investidores, para a Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk, a notícia é péssima.

Enquanto Musk se empenha para obter o controle total do Twitter, a Tesla começa a repercutir negativamente a postura de seu fundador. Os papéis da empresa de veículos elétricos encerraram com queda de 3,66% na sexta-feira, 14. No mês, os papéis da companhia acumulam perdas de 8,59% até o dia 15 de abril, segundo levantamento da consultoria Economatica. O movimento de queda está relacionado com a oferta bilionária de Musk para adquirir o Twitter. Especialistas acreditam que para realizar a compra da rede social, Musk precisaria se desfazer das ações da Tesla, por isso a postura do empresário acaba preocupando os acionistas.

A dedicação e obstinação de Musk na compra do Twitter, podem deixar a Tesla em segundo plano, em um momento em que a empresa também precisa de investimentos e maior direcionamento para continuar seu plano de expansão. “Qual que seria o real interesse de comprar o Twitter quando a Tesla também precisa de investimentos? Fica difícil para o mercado entender essa movimentação”, diz Rodrigo Simões, professor da Faculdade de Comércio de São Paulo (FAC-SP). O interesse repentino de Musk pelo Twitter e a oferta bilionária faz o mercado começa a prestar mais atenção na rede. “Os acionistas do Twitter começam a perceber que essa empresa pode ter uma valorização maior no futuro”, pontua.

Segundo José Augusto Albino, sócio-fundador da Catarina Capital, as ações da Tesla estão em movimento de queda porque existem ao menos três questões no radar dos acionistas: a disponibilização de capital para a compra do Twitter, a divisão de tempo e atenção de Musk com outro negócio, e os problemas que o empresário já enfrenta com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ficam ainda maiores agora com essa operação controversa. “Nesse momento, o investidor prefere vender o papel da Tesla para se resguardar de qualquer risco”, diz o especialista.

Na contramão, o Twitter vivencia valorização em seus papéis. Até a metade do mês, as ações da rede social já valorizaram 16,52%, segundo a consultoria Economatica. As ações da rede social dispararam na última quinta-feira após Musk propor a compra total da rede, encerrando o dia com alta de 3,08%. Com a oferta de compra total da rede por 54,20 dólares por ação – quando hoje elas são negociadas a uma média de 40 a 45 dólares -, Musk elevou o valor da empresa, colocando o conselho do Twitter em uma verdadeira saia justa. “A rejeição da oferta de Musk levaria o Twitter de volta aos 30 bilhões de dólares e significaria problemas para o conselho de administração, pois eles precisam fazer o que é melhor para os acionistas, o que facilmente parece funcionar para Musk”, diz Edward Moya, analista de mercado financeiro da Oanda, baseado em Nova York.

Mas com as intenções de fechar o capital do Twitter e tornar a rede social um instrumento político, o conselho tem se movimentado para proteger a rede do controle do bilionário. Conhecida como “pílula do veneno” no jargão financeiro, a medida dificulta que um acionista acumule participação sem a aprovação do conselho. Os acionistas, no entanto, têm se inclinado favoráveis a proposta de Musk. Em uma enquete realizada por Musk no Twitter, 83% dos respondentes disseram que fechar o capital da rede deveria ser uma questão dos acionistas e não do conselho. Mesmo com os esforços do conselho do Twitter em barrar a participação e oferta de Musk, o bilionário pode estar empenhado em fazer uma oferta direta aos acionistas. “No sábado, Musk tuitou “Love Me Tender” em um tuíte enigmático que não é apenas uma música famosa de Elvis Presley, mas também pode se referir a uma potencial oferta de compra diretamente aos acionistas”, dizem os analistas da Seeking Alpha. As ações da rede social estão sendo negociadas com alta de mais de 2% nesta manhã.