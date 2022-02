Ponte histórica será desmontada para passagem de iate do dono da Amazon

O dinheiro, ainda não move montanhas, mas anda mexendo em construções históricas. Uma ponte de quase 100 anos será desmontada em Roterdã, na Holanda, por causa de um luxo de Jeff Bezos. O dono da Amazon comprou um iate de luxo que não passa pela Ponte Koningshaven. Na última quarta-feira, a prefeitura da cidade holandesa concordou em desmantelar temporariamente a construção para permitir a passagem da embarcação.

O Y721, o maior iate à vela do mundo, está sendo construído pela empresa holandesa Oceano e sairá da cidade de Alblasserdam e passará por Roterdã para chegar em mar aberto. A embarcação, avaliada em 500 milhões de dólares, tem quase 127 metros de comprimento e é alto demais para passar pela ponte quase centenária, já que tem 40 metros de altura.

A Ponte Koningshaven foi construída em 1877 e era giratória. Em 1927 passou a ser uma ponte elevatória, devido às colisões de navios contra os pilares e entre 2014 e 2017 passou por uma restauração. Chamada de “De Hef” pelos moradores de Roterdã, a ponte hoje é um marco para a cidade e para o país. Segundo o jornal “The Washington Post”, que pertence ao bilionário, tanto Bezos quanto o estaleiro irão arcar com os custos de desmantelamento da ponte. O projeto e o cronograma ainda não estão prontos. Ainda segundo o jornal, a prefeitura da cidade teria concordado em desmontar a ponte temporariamente após pesar o impacto econômico da construção do iate para a região.

Bilionário

Jeff Bezos é uma das pessoas mais ricas do mundo e está na terceira posição da lista dos bilionários da Bloomberg, com fortuna avaliada em 164 bilhões de dólares. Segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial, a riqueza combinada dos 10 maiores bilionários – incluindo Bezos e o CEO da Tesla, Elon Musk – dobrou durante a pandemia e agora é seis vezes maior do que a metade mais pobre do mundo, segundo o relatório.

Bezos comandou a Amazon por 27 anos e em julho do ano passado deixou o cargo de CEO para se focar em outros projetos, entre eles a empresa espacial comercial Blue Origin.