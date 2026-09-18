Polymarket espera eleições para tentar voltar ao Brasil

A Polymarket, plataforma americana que permite fazer apostas sobre eventos políticos e econômicos, mantém conversas com autoridades para retomar as operações no Brasil. Os executivos da empresa avaliam que o ambiente eleitoral travou o avanço das discussões regulatórias e esperam encontrar maior abertura para negociar depois das votações.

Para retomar legalmente as operações no Brasil, a Polymarket estuda atuar sob as regras do mercado financeiro. O plano em análise prevê uma parceria com uma instituição autorizada no país para oferecer apostas sobre eventos na forma de derivativos. O modelo, porém, teria alcance mais limitado do que o disponível na plataforma global.

Atualização às 18h: A Polymarket enviou uma nota, reproduzida abaixo na íntegra.

A Polymarket avalia diferentes possibilidades e cenários para uma eventual atuação no Brasil. Não há, neste momento, definição sobre formato, parceiros ou cronograma. Qualquer iniciativa da empresa no país será conduzida em conformidade com as regras locais.

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O Brasil é um mercado relevante para a Polymarket, que está à disposição das autoridades e dos demais atores do setor para contribuir com a construção de um debate regulatório técnico, capaz de viabilizar a inovação responsável nos mercados preditivos e, ao mesmo tempo, assegurar a proteção dos usuários.