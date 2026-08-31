Planos de saúde chamam a polícia

A FenaSaúde assinou um acordo inédito com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, que reúne os comandantes das corporações dos estados e do Distrito Federal. O protocolo cria um canal permanente para que denúncias e informações sobre suspeitas de fraude apresentadas pelas operadoras cheguem às autoridades policiais.

A parceria prevê ainda a criação de pontos focais nas Polícias Civis pelo país, capacitação de investigadores e compartilhamento de inteligência e tecnologia para identificar esquemas criminosos.

O acordo acontece num momento em que os golpes contra planos vêm ganhando dimensão policial. No início de agosto, uma operação da Polícia Federal e da CGU investigou um esquema de cobrança por procedimentos fisioterápicos que não teriam sido realizados. O prejuízo identificado passou de 8 milhões de reais, e os investigadores suspeitam que o grupo tenha fraudado outros planos.

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A expectativa das operadoras é encurtar justamente o caminho entre a identificação de uma fraude dentro do sistema de saúde e a abertura de uma investigação criminal.