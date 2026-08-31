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Planos de saúde chamam a polícia

As grandes operadoras de planos de saúde decidiram estreitar sua relação com as Polícias Civis para tentar conter as fraudes que drenam recursos do setor

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 14h00
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Planos de saúde (PhotoAlto/Frederic Cirou/Getty Images)
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A FenaSaúde assinou um acordo inédito com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, que reúne os comandantes das corporações dos estados e do Distrito Federal. O protocolo cria um canal permanente para que denúncias e informações sobre suspeitas de fraude apresentadas pelas operadoras cheguem às autoridades policiais.

A parceria prevê ainda a criação de pontos focais nas Polícias Civis pelo país, capacitação de investigadores e compartilhamento de inteligência e tecnologia para identificar esquemas criminosos.

O acordo acontece num momento em que os golpes contra planos vêm ganhando dimensão policial. No início de agosto, uma operação da Polícia Federal e da CGU investigou um esquema de cobrança por procedimentos fisioterápicos que não teriam sido realizados. O prejuízo identificado passou de 8 milhões de reais, e os investigadores suspeitam que o grupo tenha fraudado outros planos.

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A expectativa das operadoras é encurtar justamente o caminho entre a identificação de uma fraude dentro do sistema de saúde e a abertura de uma investigação criminal.

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