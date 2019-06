Plano Real, 25 anos, faz inflação despencar de 2.500% para 4%

A inflação no Brasil, que no ano passado foi de 3,75%, já alcançou no começo dos anos 1990 a casa dos 2.500%. Sucessíveis governos, na época, tentaram resolver o problema por meio de planos econômicos, mas sem sucesso permanente. A população criou até um apelido para a questão, chamando a inflação de “dragão” a ser combatido. Tudo mudou com o Plano Real, implementado em 1º de julho de 1994, e que completa 25 anos nesta segunda-feira, 1°. A conversão para uma nova moeda, proposta pelo governo Itamar Franco, estabilizou a tabela de preços, de modo que não foram registrados altos índices como os de anteriormente. Confira abaixo o desempenho da taxa entre 1980 e 2018 e a estabilização do indicador a partir de julho de 1994, quando o real passou a circular efetivamente.