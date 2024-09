Pix registra 227,4 milhões de operações em um dia e bate novo recorde

O Pix atingiu um novo recorde na última sexta-feira, 6, com 108,4 bilhões de reais movimentados em 227,4 milhões de operações em apenas 24 horas. O recorde anterior havia sido registrado no dia 5 de julho, quando 224,2 milhões de transações foram realizadas.

Ao divulgar o volume inédito de transações, o Banco Central destacou o papel de inclusão financeira da ferramenta. O Pix foi lançado em novembro de 2020 e se tornou um dos principais meios de transações financeiras no país.

“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, diz a nota do Banco Central, publicada nesta segunda-feira,9, e que também traz atualizações sobre novas funções do Pix.

Segundo o BC, a partir de 28 de outubro deste ano, o Pix vai ganhar a opção de agendamento recorrente, uma nova funcionalidade que permitirá agendar pagamentos periódicos entre pessoas físicas. Essa modalidade poderá ser usada para pagamentos como aluguel, diaristas e serviços recorrentes.

Já o Pix Automático, que permitirá o pagamento automático de cobranças recorrentes, como contas de água, luz, mensalidades escolares e condomínios, foi adiado para 16 de junho de 2025.