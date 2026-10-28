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Economia

Pix MEI ainda depende de ajuste no Orçamento de 2027

Programa prevê distribuir 5 bilhões de reais a pequenos empreendedores em quatro anos; governo terá de remanejar recursos para acomodar promessa

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h00
Microempreendedor
MEI (Agência SEBRAE/Divulgação)
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Pix MEI ainda depende de ajuste no Orçamento de 2027 Priorize VEJA no Google

O Pix MEI, programa anunciado pelo governo para distribuir até 5 mil reais a microempreendedores individuais, ainda depende de ajustes no Orçamento de 2027 para sair do papel. A iniciativa, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 13 de outubro, depois do envio da proposta orçamentária ao Congresso, tem custo estimado em 1,25 bilhão de reais no primeiro ano. A equipe econômica terá de acomodar essa despesa entre as prioridades de um orçamento que já estava praticamente definido antes do anúncio.

O Ministério do Planejamento calcula que será necessário remanejar aproximadamente 20 bilhões de reais no Orçamento do próximo ano para financiar o conjunto de medidas anunciadas pelo governo durante a campanha eleitoral, incluindo o Pix MEI, a ampliação de programas sociais e iniciativas de renegociação de dívidas. O valor representa pouco mais de 1% das despesas primárias sujeitas ao limite de gastos. A pasta ainda não detalhou quais rubricas serão reduzidas ou modificadas para acomodar cada iniciativa.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirma que o governo pretende fazer os ajustes sem elevar o limite global de despesas nem comprometer a meta fiscal de 2027. Parte dos recursos poderá vir da revisão de estimativas de gastos obrigatórios, enquanto outras despesas precisarão ser redistribuídas entre áreas do governo. A intenção é incorporar as mudanças à proposta orçamentária durante sua tramitação no Congresso.

No caso do Pix MEI, a previsão é destinar 5 bilhões de reais entre 2027 e 2030, beneficiando cerca de um milhão de microempreendedores. Diferentemente de uma linha de crédito, os recursos serão concedidos a fundo perdido, sem necessidade de devolução, para financiar equipamentos, ferramentas e outras melhorias produtivas. O programa dará prioridade a mulheres empreendedoras e a negócios com faturamento anual de até 40.500 reais, com acompanhamento técnico do Sebrae.

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Além do ajuste orçamentário, o governo ainda precisa concluir a regulamentação da iniciativa. O Ministério do Empreendedorismo informa que o programa permanece em fase de estruturação e que as regras de seleção serão divulgadas nas próximas semanas. Ainda não há calendário definitivo de pagamentos, critérios completos de habilitação ou inscrições abertas. O Pix MEI também não foi instituído pela legislação sancionada em outubro para outras medidas de apoio aos microempreendedores.

A necessidade de acomodar o programa no Orçamento não significa, por si só, que os pagamentos serão adiados. Mas, para cumprir a previsão de começar a distribuir os recursos em 2027, o governo precisará concluir tanto a definição das verbas quanto as regras de funcionamento da iniciativa. O desafio será conciliar os novos gastos com as metas fiscais já estabelecidas para o próximo ano.

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