Pirelli, Natura e Embraer abrem inscrições para programa de estágio

Ao menos dez empresas estão com as inscrições abertas para programas de estágio. São mais de 654 vagas disponíveis para todos os cursos de graduação.

No Brasil, 17,6 milhões de jovens têm condições para estagiar no nível médio, técnico e superior, mas menos de 1% está ocupada. Entre os brasileiros de 14 a 24 anos, 40,1% não trabalha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ensino superior, que engloba a maioria das vagas de estágio, são 8 milhões de estudantes, mas apenas 740.000 estão trabalhando. Isso significa que apenas 10% dos alunos conseguem um emprego, em média.

Confira as vagas em aberto, organizadas pela data de encerramento das inscrições:

Rodobens

A Rodobens, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. A candidatura deve ser realizada até o dia 23 de outubro no site da empresa.

Para participar, é necessário cursar o último ano do ensino superior em 2019. Segundo a empresa, os candidatos devem possuir “visão empreendedora e perfil criativo e analítico”.

Após a seleção de currículos, os estudantes realizam testes online, uma etapa presencial, um case online e banca. As fases presenciais acontecem nas unidades da empresa em São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP).

Os aprovados recebem vale-transporte, refeição no local, assistência odontológica e seguro de vida. O programa tem início em janeiro de 2019.

Bolsa-auxílio: 1.300 reais (para São José do Rio Preto) e 1.600 reais (para São Paulo)

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês a partir do intermediário

Cursos: administração, engenharias, ciências econômicas e contábeis, tecnologia da informação, matemática, comunicação social e marketing

Hypera Pharma

A farmacêutica, fabricante do Engov e Benegrip, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 24 de outubro. A candidatura pode ser realizada no site da 99 Jobs.

Para participar, é necessário graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. As vagas são para as unidades da empresa em Anápolis (GO) e São Paulo (SP).

Durante o processo seletivo, os estudantes participam de testes online, dinâmica de grupo e entrevista com RH.

Os aprovados recebem assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e bolsa auxílio. O programa de estágio tem início em janeiro de 2019.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês (de acordo com a área)

Cursos: administração, design, economia, engenharia, marketing, farmácia, química, matemática e comunicação

Pirelli

A Pirelli está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 24 de outubro. A candidatura pode ser realizada no site da empresa.

Podem participar estudantes de nível superior e técnico. Há vagas para as unidades da empresa em Feira de Santana (BA), Campinas (SP), Barueri (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP) e Santo André (SP).

Após as inscrições, os participantes realizam testes online, dinâmicas online e painel com RH e gestores. O estágio tem início em janeiro de 2019.

Os aprovados recebem assistência médica, seguro de vida, auxílio farmácia, auxílio transporte e fretado, vale refeição ou restaurante no local, desconto na compra de pneus e subsídio em academias.

Bolsa-auxílio: de 870 reais a 1.560 reais (de acordo com curso e ano de formação)

Vagas: mais de 90

Pré-requisito: bons conhecimentos de inglês e informática

Cursos: segurança do trabalho, administração, química, eletrotécnica e mecânica (cursos técnicos); administração, ciências da computação, ciências contábeis, direito, economia, psicologia, engenharia da computação, sistemas da informação, engenharia ambiental, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia mecânica, secretariado executivo, engenharia elétrica, engenharia controle e automação e gestão em RH (cursos superiores)

Boehringer Ingelheim

A empresa está selecionando 60 estagiários para atuarem nas áreas de marketing, inteligência de mercado, qualidade, pesquisa clínica, farmacovigilância, jurídico e outras. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de outubro no site da empresa.

As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Itapecerica da Serra (SP) e Paulínia (SP). O estudante encontra a descrição de cada vaga no site.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 60

Pré-requisito: inglês a partir do intermediário e conhecimentos no pacote office

Cursos: medicina veterinária, administração, psicologia, engenharias, farmácia, publicidade e propaganda, marketing, economia, ciências contábeis, biologia e áreas correlatas

LongPing

A multinacional chinesa atua na produção de sementes na China. Os estudantes podem candidatar-se para o programa de estágio da empresa até o dia 31 de outubro no site da Cia de Estágios.

Para participar, é necessário graduação a partir de junho de 2019. A empresa vai selecionar jovens para as unidades da empresa em Rio Verde (GO), Ribeirão Preto (SP) e Tangará da Serra (MT).

Durante o processo seletivo, o estudante realiza testes online e participa de uma seleção presencial na Cia de Estágios. Os selecionados vão para a entrevista final na sede da empresa.

Além da bolsa-auxílio, os estudantes recebem alimentação, transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e gratificação de final de ano. Os aprovados começam a trabalhar em janeiro de 2019.

Bolsa-auxílio: de 1.300 reais a 1.500 reais (de acordo com o ano de formação)

Vagas: 20

Pré-requisito: inglês avançado e pacote office intermediário

Cursos: agronomia, administração, biologia, biotecnologia, engenharia ambiental, engenharia de produção e psicologia

Natura

Os estudantes podem candidatar-se ao programa de estágio da empresa até o dia 1º de novembro. As inscrições estão sendo realizadas pelo site da 99 Jobs.

Para participar, é necessário concluir a graduação entre dezembro de 2019 e o mesmo período de 2020. As vagas são para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Cajamar (SP), Itupeva (SP) e Benevides (PA).

Após as inscrições, os estudantes realizam testes online, vídeo entrevista, dinâmica de grupo e entrevista com gestores.

Os aprovados recebem vale-transporte, seguro de vida, fretado, desconto em produtos, bolsa-auxílio, assistência odontológica e assistência médica.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 54

Pré-requisito: não divulgado

Cursos: não divulgado

Embraer

A empresa está com as inscrições abertas até o dia 4 de novembro para seu programa de estágio. A candidatura pode ser realizada no site da empresa.

As vagas nas áreas de Tecnologia, Corporativo e Administração e Engenharia e Operações estão espalhadas pelas cidades de São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Campinas (SP), Sorocaba (SP), Gavião Peixoto (SP), Botucatu (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Podem participar estudantes de qualquer ano de graduação – mas a Embraer exige um ano de disponibilidade para o estágio.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 310

Pré-requisito: inglês a partir do intermediário

Cursos: sem restrição

MetLife

A multinacional de serviços financeiros está recebendo inscrições até o dia 5 de novembro. Os estudantes podem candidatar-se no site da empresa.

Para participar, é necessário concluir a graduação entre dezembro de 2020 e o mesmo período de 2022. Durante o processo seletivo, o domínio do idioma espanhol será considerado diferencial. Após as inscrições, são realizados testes online (de inglês e lógica), game de enigmas, dinâmicas de estratégia de fuga e entrevista final.

Os aprovados vão trabalhar no escritório da empresa em São Paulo. Ao longo de doze meses, os estagiários participam de treinamentos para o aprimoramento de aspectos como criatividade, condução de projetos e negociação.

A MetLife ainda destaca a diversidade dentro da empresa. “As diferenças entre profissionais são vistas como ativos e não fatores de exclusão. Um exemplo são os comitês que dão voz aos grupos de mulheres, LGBT e pessoas com deficiências”.

O programa será iniciado em janeiro de 2019. Os contratados recebem auxílio-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, 13º bolsa auxilio, massagista e nutricionista in company.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 20

Pré-requisito: inglês a partir do intermediário

Cursos: administração, ciências atuariais, comunicação, marketing, publicidade e propaganda, contabilidade, direito, economia, engenharia e cursos correlatos

Roche

A Roche Farma Brasil está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. A candidatura pode ser realizada no site da empresa até o dia 9 de novembro.

Para participar, os estudantes devem concluir a graduação até dezembro de 2020. Durante o processo seletivo, os participantes realizam a Trilha Online, um desafio de aprendizado – os que mais pontuarem avançam para o Desafio Presencial, que acontece no dia 22 de novembro. Os selecionados serão convidados para a entrevista final.

As vagas serão para a unidade da empresa em São Paulo. Além da bolsa-auxílio, os estudantes recebem assistência médica e odontológica, convênio farmácia, restaurante (com café da manhã e almoço), fretado e transporte rotativo, vale-transporte, estacionamento, programa de desenvolvimento de estagiários e programa de benefícios (com acadêmia e massagem).

Bolsa-auxílio: 1.663,54

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: não divulgado

Cursos: não divulgado

Sanofi

A biofarmacêutica está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 14 de novembro. Os interessados devem candidatar-se no site da Cia de Estágios.

As vagas são para as unidades da empresa no estado de São Paulo: além da capital, há oportunidades em Campinas, Suzano e Guarulhos. Para participar, é necessário concluir a graduação até dezembro de 2020.

As etapas do processo seletivo são: inscrições, testes online, etapa presencial na Cia de Estágios e painel de negócios na empresa.

Além da bolsa-auxílio, os estudantes recebem auxílio-transporte, vale-refeição, plano de saúde e odontológico e desconto em medicamentos. Os aprovados começam a estagiar em janeiro de 2019.

Estagiários de farmácia trabalham 8h por dia. Para os demais cursos, a carga horária será de 6h.

Bolsa-auxílio: 1.650 reais

Vagas: 100

Pré-requisito: inglês a partir do intermediário

Cursos: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharias, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas