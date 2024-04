PIB maior e mais inflação: o que o mercado projeta para a economia

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central revisaram para cima a projeção de inflação para este ano e o próximo. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 9, o mercado projeta que o IPCA encerre o ano em 3,76% em 2024. A projeção está ligeiramente acima dos 3,75% da semana passada. Houve também um pequeno ajuste na estimativa do IPCA para 2025, subindo de 3,51% na semana passada para 3,53% nesta semana.

As projeções de inflação estão acima do centro da meta, de 3% para este ano e o próximo, mas abaixo do teto da meta, de 4,5%.

A revisão, apesar de ligeira, reflete o momento de desinflação mais lenta, um dos pontos destacados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião. Na quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA de março. A expectativa do mercado é que o índice fique na casa de 0,25%, desacelerando em relação aos 0,83% registrados em fevereiro. As atenções, porém, se voltam aos núcleos de serviço, que são monitorados de perto pelo Banco Central para decisões de política monetária.

Além da revisão da inflação, o mercado também voltou a subir a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. Segundo o Focus, a economia brasileira deve crescer 1,9% neste ano, acima dos 1,89% projetados na semana passada e dos 1,78% há um mês. Essa é a oitava revisão consecutiva do PIB pelo mercado. A estimativa, no entanto, segue mais tímida que a do governo federal, que aposta num avanço de 2,2% do PIB neste ano.