PIB dos EUA cresce 3,4% no 3° tri e fica levemente acima do esperado

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 3,4% no terceiro trimestre de 2026, em termos anualizados, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA, na sigla em inglês). O resultado ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, que projetava uma expansão de 3,2% no período.

Na comparação com o segundo trimestre, a aceleração do PIB real refletiu principalmente o avanço dos investimentos e o aumento dos gastos do governo. Esses fatores foram parcialmente compensados pela queda das exportações. As importações, por sua vez, cresceram mais no terceiro trimestre do que nos três meses anteriores.

As vendas finais reais a compradores privados domésticos, indicador que reúne os gastos dos consumidores e os investimentos privados fixos, avançaram 4,9% no terceiro trimestre, em termos anualizados, ante alta de 4,6% no trimestre anterior. O resultado representou a maior expansão anual do terceiro trimestre.

O índice de preços das compras internas brutas subiu 3,0% no terceiro trimestre, após alta de 5,6% no segundo. Já o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), principal indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve (Fed), avançou 2,1%, ante 5,0% no trimestre anterior. O núcleo do PCE, que exclui os preços de alimentos e energia, aumentou 2,5%, abaixo da alta de 3,3% registrada no segundo trimestre.