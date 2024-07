PIB dos Estados Unidos cresce 2,8% e supera expectativas do mercado

No segundo trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) real dos EUA cresceu a uma taxa anual de 2,8%, de acordo com a estimativa preliminar divulgada pelo Bureau de Análise Econômica (BEA), na manhã desta quinta-feira, 25.

O dado veio acima da expectativa do mercado financeiro que previa crescimento de 2,1%, abaixo dos 2,9% do trimestre anterior. A taxa americana divulgada é anualizada – ela pega o crescimento do PIB no trimestre em questão e projeta qual seria o incremento anual caso o valor se repetisse ao longo dos nove meses seguintes.

“O aumento no PIB real foi impulsionado principalmente por crescimentos nos gastos dos consumidores, investimentos privados em estoques e investimentos fixos não residenciais. As importações, que são deduzidas no cálculo do PIB, também cresceram”, informa a nota oficial do Bureau.

O PIB em dólares correntes aumentou 5,2% a uma taxa anual, ou 360 bilhões de dólares, no segundo trimestre, atingindo um nível de 28,63 trilhões de dólares. No primeiro trimestre, o PIB havia aumentado 4,5%, ou 312,2 bilhões de dólares.

Dados de inflação e seguro-desemprego dos EUA também foram divulgados

Nesta manhã, foram divulgados novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos. O índice de preços de consumo pessoal (PCE), excluindo alimentos e energia, subiu 2,9% no segundo trimestre, superando a previsão de 2,7%, mas ficando abaixo do aumento de 3,7% registrado no trimestre anterior. O índice geral de preços do PCE aumentou 2,6%, comparado a 3,4% no trimestre anterior.

O Departamento de Trabalho por sua vez revelou que os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada totalizaram 235 mil, um número inferior às estimativas de 237 mil e também abaixo do dado revisado anteriormente de 245 mil (anteriormente 243 mil). O número de solicitações contínuas foi de 1,851 milhão, menor do que o número anterior de 1,860 milhão.