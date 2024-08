PIB da OCDE cresce 0,5% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que compõem a OCDE cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados preliminares divulgados pela organização nesta quinta-feira, 22.

Trata-se de uma manutenção do ritmo de crescimento, já que o dado também havia registrado alta de 0,5% no primeiro trimestre do ano.

Na comparação anual, o PIB da organização cresceu 1,8% no segundo trimestre, uma leve aceleração em relação aos 1,7% registrados no primeiro trimestre.

No recorte do G7, grupo que reúne sete das maiores economias do mundo – Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá – o PIB também avançou 0,5% no segundo tri. O crescimento ganhou força em relação ao trimestre anterior, quando o G7 havia crescido 0,2% na comparação trimestral.