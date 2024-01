PIB da China cresce cerca de 5,2%, afirma premiê chinês em Davos

Os comentários do primeiro-ministro confirmaram o que era esperado pelo mercado: que a China superaria sua meta oficial de crescimento de 2023. Em 2022, o crescimento foi de 3%, bem abaixo da meta de 5,5%.

“A economia chinesa se recuperou e subiu com um crescimento estimado em cerca de 5,2%, maior do que a meta de ‘cerca de 5%’ estabelecida no início do ano passado”, disse Li nesta terça-feira, em sua primeira aparição como a autoridade número dois da China. Ele participa do Fórum Econômico Mundial. “Ao promover o desenvolvimento econômico, não recorremos a estímulos maciços. Não buscamos crescimento de curto prazo enquanto acumulamos riscos de longo prazo”, disse Li.