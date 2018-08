Com tombo da indústria, PIB cresce apenas 0,2% no segundo trimestre

O produto interno bruto (PIB) cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre do ano em relação ao três meses anteriores. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. Foi o sexto resultado positivo após oito quedas consecutivas nesta base de comparação.

Esse resultado foi influenciado, principalmente, pelo tombo de 0,6% da indústria e estagnação da agropecuária, que costuma ser o motor da economia. O setor de serviços teve um pequeno avanço de 0,3% no segundo trimestre. A redução dos investimentos também influenciou o fraco desempenho do trimestre

Em relação ao segundo trimestre de 2017, o crescimento foi de 1% no segundo trimestre do ano, o quinto resultado positivo consecutivo. Nessa base de comparação, os setores de indústria e serviços cresceram 1,2%, enquanto a agropecuária caiu 0,4%.

Revisão

O Brasil cresceu menos do que o inicialmente projetado no primeiro trimestre deste ano, de acordo com revisão do IBGE nesta sexta-feira. No primeiro trimestre, o PIB registrou expansão de apenas 0,1% em relação aos três meses anteriores, ante crescimento de 0,4% divulgado antes.

O IBGE também revisou o resultado da atividade econômica no final do ano passado, passando a ver estagnação no quarto trimestre de 2017, em vez da alta de 0,2% informada anteriormente.

Para 2018, governo e mercado começaram o ano prevendo um incremento de 3%. Diante dos fraco desempenho da indústria, comércio e serviços, agravado pela greve dos caminhoneiros, as projeções foram reduzidas para cerca de 1,5%.

(Com Reuters)