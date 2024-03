PIB: consumo das famílias avança 3,1% em 2023

O consumo das famílias no Brasil avançou 3,1% em 2023 em relação ao ano anterior, segundo os dados do PIB divulgados nesta sexta-feira, 1, pelo IBGE. O indicador é o principal componente do PIB pela ótica da demanda.

Segundo a a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, o resultado pode ser explicado pela melhora nas condições do mercado de trabalho, com aumento da ocupação e dos salários, além do arrefecimento da inflação. “Os programas de transferência de renda do governo colaboraram de maneira importante no crescimento do consumo das famílias, especialmente em alimentação e produtos essenciais não duráveis.”, disse Rebeca.

O país fechou 2023 com uma taxa de desocupação de 7,8% – o menor resultado desde 2014, quando o indicador marcou 7%. Já a IPCA acumulou alta de 4,62% em 2023, dentro da meta de inflação de até 4,75%.