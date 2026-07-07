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PF deflagra esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis

Criminosos movimentaram cerca de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 08h23
Agentes da Polícia Federal
A ação desta data se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II (Polícia Federal/Divulgação)
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PF deflagra esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou a 6ª fase da Operação Unha e Carne no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 7. O objetivo da operação é desarticular organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos.

Na ação, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende, e na capital fluminense, além de medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado.

De acordo com as investigações, o esquema teria movimentado mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado à PF.

“Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, bem como por outros crimes que poderão surgir no decorrer das investigações”, diz a Polícia Federal

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A ação desta data se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa desarticular organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635.

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