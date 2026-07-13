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Petróleo sobe após retomada das hostilidades no Estreito de Ormuz

O Irã anunciou um novo fechamento do Estreito de Ormuz, mas americanos atacam navios de Teerã para impedir o controle da região

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 07h47
LIBEROU - Estreito de Ormuz: o fluxo de navios foi retomado na estratégica passagem, e o preço do petróleo caiu
Por volta das 7h30, o barril do petróleo Brent registrava alta de 2,79%, cotado a 78,13 dólares (Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP)
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Petróleo sobe após retomada das hostilidades no Estreito de Ormuz Priorizar nos meus resultados Google

Os preços do petróleo avançam nesta segunda-feira, 13, em meio à escalada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. Em meio ao conflito, o governo iraniano anunciou um novo fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo.

Por volta das 7h30, o barril do petróleo Brent registrava alta de 2,79%, cotado a 78,13 dólares. Pelo segundo dia consecutivo, forças americanas bombardearam alvos no Irã com o objetivo de impedir que Teerã controle o Estreito de Ormuz. Em resposta, o governo iraniano informou ter lançado ataques contra bases militares dos Estados Unidos em diferentes países do Golfo.

A escalada da tensão ocorre após um ataque iraniano, na madrugada de domingo da semana passada, contra um navio comercial que navegava pelo Estreito de Ormuz. A tripulação precisou abandonar a embarcação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta semana que o cessar-fogo “acabou” após os ataques iranianos contra embarcações na região de Ormuz. No sábado, 11, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz.

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No entanto, dados do site MarineTraffic mostram que, por volta das 7h30 desta segunda-feira, embarcações com destino a países como Paquistão e Estados Unidos continuavam atravessando a via marítima. Isso indica que a passagem ainda não foi completamente interrompida.

Diante desse cenário, as forças americanas no Oriente Médio atacaram sistemas de defesa aérea iranianos, radares costeiros, estruturas de lançamento de mísseis e drones, além de embarcações de pequeno porte. Segundo Washington, a operação tem como objetivo impedir que a República Islâmica bloqueie a navegação pelo estreito.

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A Guarda Revolucionária, força militar de elite do Irã, informou, em comunicados divulgados pela agência oficial IRNA, ter atacado a Base Aérea Príncipe Hassan, na Jordânia, um centro de comando de drones militares no Bahrein e duas bases aéreas no Kuwait.

O grupo também reivindicou ataques contra instalações militares americanas em Omã. No domingo, já haviam sido registrados ataques a bases dos Estados Unidos no Catar. O Exército do Kuwait confirmou nesta segunda-feira que acionou seus sistemas de defesa para responder a “objetos aéreos hostis” lançados contra o território do país.

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Histórico do acordo

Estados Unidos e Irã assinaram, em 17 de junho, um protocolo de entendimento que previa uma trégua de 60 dias para negociar o fim da guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro após um ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos contra o território iraniano.

A retomada dos confrontos compromete o acordo firmado entre as partes e amplia as incertezas sobre o conflito, que já provoca impactos na economia global.

Em comunicado, o governo iraniano condenou os bombardeios americanos em seu território e acusou Washington de “anular todos os esforços dos últimos meses” para restabelecer a paz na região.

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(Com informações da AFP)

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