Petróleo cai e volta ao nível pré-guerra entre EUA e Irã

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
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Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
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Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
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100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
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PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
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Economia

Petróleo cai e volta ao nível pré-guerra entre EUA e Irã

O alívio nos mercados foi impulsionado pelo avanço das negociações mediadas pelo Catar e pelo Paquistão

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 08h08
Refinaria de petróleo
Os mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas com os negociadores americanos e iranianos em Doha (Isabel Mateos Hinojosa/Bloomberg via/Getty Images)
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Petróleo cai e volta ao nível pré-guerra entre EUA e Irã Priorize VEJA no Google

Os preços do petróleo recuam nesta quinta-feira, 2, e voltaram aos níveis registrados antes do início da guerra entre Estados Unidos e Irã. A queda da commodity ocorre após negociadores dos dois países registrarem “avanços positivos” em conversas indiretas realizadas em Doha, segundo o governo do Catar.

Por volta das 8h, o barril do petróleo Brent caía 1,29%, cotado a 70,65 dólares. O valor ficou abaixo dos 70,75 dólares registrados no fechamento de 26 de fevereiro de 2026, dois dias antes do início do conflito.

O alívio nos mercados foi impulsionado pelo avanço das negociações mediadas pelo Catar e pelo Paquistão. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, representantes dos Estados Unidos e do Irã concordaram em realizar uma nova rodada de conversas após o funeral do ex-líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

“Os mediadores do Catar e do Paquistão concluíram hoje reuniões separadas com os negociadores americanos e iranianos em Doha, com avanços positivos em temas relacionados ao Memorando de Entendimento de Islamabad, dando continuidade aos resultados da cúpula do Lago Lucerna”, escreveu Al Ansari na quarta-feira, 1º, na rede social X.

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“As partes concordaram em continuar as discussões, e a próxima reunião será agendada o mais rápido possível após as cerimônias fúnebres do ex-líder supremo iraniano”, acrescentou.

Ali Khamenei morreu aos 86 anos no complexo governamental no centro de Teerã, em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra. Seu filho, Mojtaba Khamenei, foi escolhido como sucessor.

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O funeral público terá início no sábado, 4, enquanto o sepultamento está previsto para 9 de julho, no santuário do Imã Reza, em Mashhad, no nordeste do Irã.

O vice-chanceler iraniano, Kazem Gharibabadi, que lidera a delegação do país nas negociações, afirmou que as conversas de quarta-feira terminaram com um acordo para criar, a partir desta quinta-feira, um canal de comunicação destinado a registrar e relatar eventuais violações dos entendimentos firmados.

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Teerã, no entanto, mantém a posição de que não participará de negociações diretas com Washington em Doha. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que as discussões sobre a desnuclearização do Irã “estão indo bem”.

Segundo Gharibabadi, as negociações também abordaram o desbloqueio de ativos iranianos congelados no exterior. O Irã exige a liberação desses recursos como parte de qualquer acordo e, segundo o diplomata, houve entendimento sobre os bens que poderão ser adquiridos com os 6 bilhões de dólares que seriam inicialmente liberados.

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A perspectiva de avanço nas negociações reduz o risco de interrupções na oferta global de petróleo e aumenta a expectativa de maior disponibilidade da commodity no mercado, pressionando os preços para baixo e aliviando os temores de uma nova rodada de alta da inflação mundial.

(Com informações da AFP)

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