Petróleo cai e volta ao nível pré-guerra entre EUA e Irã

Os preços do petróleo recuam nesta quinta-feira, 2, e voltaram aos níveis registrados antes do início da guerra entre Estados Unidos e Irã. A queda da commodity ocorre após negociadores dos dois países registrarem “avanços positivos” em conversas indiretas realizadas em Doha, segundo o governo do Catar.

Por volta das 8h, o barril do petróleo Brent caía 1,29%, cotado a 70,65 dólares. O valor ficou abaixo dos 70,75 dólares registrados no fechamento de 26 de fevereiro de 2026, dois dias antes do início do conflito.

O alívio nos mercados foi impulsionado pelo avanço das negociações mediadas pelo Catar e pelo Paquistão. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, representantes dos Estados Unidos e do Irã concordaram em realizar uma nova rodada de conversas após o funeral do ex-líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

“Os mediadores do Catar e do Paquistão concluíram hoje reuniões separadas com os negociadores americanos e iranianos em Doha, com avanços positivos em temas relacionados ao Memorando de Entendimento de Islamabad, dando continuidade aos resultados da cúpula do Lago Lucerna”, escreveu Al Ansari na quarta-feira, 1º, na rede social X.

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“As partes concordaram em continuar as discussões, e a próxima reunião será agendada o mais rápido possível após as cerimônias fúnebres do ex-líder supremo iraniano”, acrescentou.

Ali Khamenei morreu aos 86 anos no complexo governamental no centro de Teerã, em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra. Seu filho, Mojtaba Khamenei, foi escolhido como sucessor.

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O funeral público terá início no sábado, 4, enquanto o sepultamento está previsto para 9 de julho, no santuário do Imã Reza, em Mashhad, no nordeste do Irã.

O vice-chanceler iraniano, Kazem Gharibabadi, que lidera a delegação do país nas negociações, afirmou que as conversas de quarta-feira terminaram com um acordo para criar, a partir desta quinta-feira, um canal de comunicação destinado a registrar e relatar eventuais violações dos entendimentos firmados.

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Teerã, no entanto, mantém a posição de que não participará de negociações diretas com Washington em Doha. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que as discussões sobre a desnuclearização do Irã “estão indo bem”.

Segundo Gharibabadi, as negociações também abordaram o desbloqueio de ativos iranianos congelados no exterior. O Irã exige a liberação desses recursos como parte de qualquer acordo e, segundo o diplomata, houve entendimento sobre os bens que poderão ser adquiridos com os 6 bilhões de dólares que seriam inicialmente liberados.

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A perspectiva de avanço nas negociações reduz o risco de interrupções na oferta global de petróleo e aumenta a expectativa de maior disponibilidade da commodity no mercado, pressionando os preços para baixo e aliviando os temores de uma nova rodada de alta da inflação mundial.

(Com informações da AFP)