Petrobras sobe preço da gasolina, que atinge nova máxima de R$ 2,25

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira o aumento de 1% no preço médio do litro da gasolina nas refinarias, que passa para 2,2514 reais. O reajuste representa nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro.

Já o preço do diesel permanece em 2,2964 reais, conforme tabela disponível no site da empresa.

Ontem, a estatal também havia anunciado um reajuste no preço da gasolina, batendo a máxima histórica anterior. O valor do litro nas refinarias chegou a 2,2294 reais.

Além dos reajustes diários da gasolina, a companhia tem a opção de utilizar um mecanismo de proteção financeira (hedge) para controlar o preço da combustível. Com isso, os reajustes poderão ser realizados a cada quinze dias.

“A Petrobras entende ser importante implementar mecanismos que lhe permitam ter a opção de alterar a frequência dos reajustes diários do preço da gasolina no mercado interno, podendo até mantê-lo estável por curtos períodos de tempo, de até quinze dias, conciliando seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral”, informou a companhia na época.