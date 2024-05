Petrobras perde R$ 55 bi em valor de mercado após decisão por troca de CEO

A ingerência política custou caro à Petrobras. A estatal de petróleo perdeu 55,3 bilhões de reais em valor de mercado na bolsa em três dias, após o anúncio de que Jean Paul Prates deixaria o comando da empresa. Investidores acionaram a venda das ações na tentativa de precificar os novos riscos e incertezas para a companhia, sobretudo em relação à continuidade da agenda de desinvestimentos e da política de preços dos combustíveis.

Nesta sexta-feira, as ações preferenciais, que dão prioridade ao recebimento de dividendos, fecharam em queda de 1,66%, a 36,69 reais, enquanto os papéis ordinários, que dão direito a voto em assembleia, caíram 1,83%, a 38,57 reais.

Nos últimos três dias, as ações preferenciais acumulam uma perda de 10,23% e as ordinárias, uma queda de 10,16%. No acumulado da semana, o papel PN cede 12,1% e a ON cai 13%. No ano até hoje, as PNs da estatal ainda acumulam valorização de 5,66% e as ONs sobem 5,75%. Os dados são da Elos Ayta Consultoria.

Vítima de tentativas sucessivas de ingerências recentes, a Petrobras entrou no olho do furacão depois que foi confirmada a saída de Jean Paul Prates, conforme antigo desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu lugar, foi indicado o nome de Magda Chambriard, ex-dirigente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no governo Dilma Rousseff. Ela é conhecida pelo seu alinhamento com o banco de fomento BNDES e defensora do papel social das estatais. O nome ainda precisa ser aprovado pelo conselho de administração.

“As formalidades devem ser respeitadas. Para empresas listadas em bolsa, espera-se que o conselho de administração delibere e comunique as justificativas para trocas de executivos”, diz Fábio Coelho, presidente da Associação dos Investidores do Mercado de Capitais (Amec). “A sensação do mercado é de que o conselho de administração não foi ouvido. O governo está, por vezes, tentando fazer o papel do conselho.”

Com grande peso dentro do Ibovespa, a Petrobras também foi responsável por impedir o índice de registrar ganhos mais proeminentes. Hoje, o Ibovespa encerrou a sessão em leve baixa de 0,10%, aos 128.151 pontos. Em cinco dias, o índice acumula valorização de 0,43%.