Petrobras nega recebimento de proposta para mudar política de preços

“A companhia reitera que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais, o seu market share, dentre outras variáveis”, completou e empresa, afirmando ter compromisso com a “prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional”.

Desde 2016, a Petrobras utiliza a paridade de preço internacional para a formação dos preços do diesel, gasolina e e gás de cozinha. Entre as variáveis estão o câmbio e a variação do barril de petróleo. Este último, aliás, subiu 6% na última segunda-feira após a decisão da Opep de cortar a produção global da commodity. Segundo a Abicom, associação de importadores de combustível, o diesel está 2% mais caro no mercado interno que o preço internacional. Já a gasolina, é comercializada 5% abaixo da paridade internacional nessa quarta-feira.

Desde que foram adotadas, as atuais diretrizes para definição de preços nas refinarias são alvo de polêmica. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), três presidentes da Petrobras foram derrubados do cargo por conta da política de preços. Durante a campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente o PPI. O presidente da estatal, Jean Paul Prates também é crítico da política de preço. “Paridade de importação não é o preço que a Petrobras deve praticar. Ponto”, declarou o presidente da estatal em março.