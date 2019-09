Petrobras eleva preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobras elevou nesta quinta-feira, 5, o preço médio da gasolina em 1,3% em suas refinarias e o do diesel em 2,5%. O percentual equivale a 0,0223 e 0,0525 real por litro, respectivamente.

O preço médio da gasolina não era alterado desde 29 de agosto, quando atingiu o valor de 1,6790 real por litro. Com o reajuste desta quinta, a cotação chega agora a 1,7013 real por litro.

Já o preço do diesel não sofria mudança há mais de um mês. O reajuste mais recente ocorreu em 1° de agosto, quando o combustível alcançou a marca de 2,096 reais por litro. Agora, a cotação é de 2,621 reais por litro.

A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio, sistema em vigor desde setembro do ano passado.

O repasse do preço da gasolina ao consumidor final depende tanto das distribuidoras quanto dos postos de combustível. Segundo a companhia, o valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outros 16% são da distribuidora e dos postos, e 59%, de imposto.

(Com Reuters)