Petrobras eleva preço do Querosene de Aviação em 7,2%

A Petrobras elevou o preço do médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) às distribuidoras em 7,2% a partir deste domingo, 1°. A informação foi publicada em comunicado enviado ao mercado. O reajuste será de 45 centavos por litro.

Segundo a Petrobras, o reajuste reflete a elevação das cotações internacionais do QAV, em um cenário de intensificação das tensões geopolíticas no Oriente Médio e de redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia em decorrência do conflito entre os dois países.

A estatal afirma que a precificação do QAV no mercado brasileiro segue uma fórmula paramétrica prevista em contrato, que atua como um amortecedor das oscilações de curto prazo, resultando em reajustes mais moderados do que os observados internacionalmente.

“Nos principais mercados internacionais, os preços do QAV destinados às companhias aéreas são ajustados com maior frequência, podendo chegar a revisões diárias, o que faz com que reflitam mais rapidamente as condições de mercado”, diz a empresa.

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Nesse contexto, a Petrobras reforça que as variações acumuladas desde o início do conflito têm sido superiores nos mercados internacionais às observadas no Brasil, indicando que o preço do QAV da Petrobras permanece competitivo.