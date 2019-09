Petrobras eleva em 2,5% o preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras elevou nesta sexta-feira, 27, o preço da gasolina em suas refinarias em 2,5%, segundo informações no site da própria estatal. O diesel não foi reajustado.

O reajuste ocorreu uma semana depois de a companhia ter aumentado em 3,5% o preço da gasolina. Na oportunidade, também elevou o valor do diesel em 4,2%.

A alta na semana passada foi motivada pela disparada do preço do petróleo após o ataque à refinaria Saudi Amanco, que comprometeu a produção petroleira na Arábia Saudita.

Os valores de gasolina e diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras têm como base a paridade de importação, formada pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos para importadores, como transporte e taxas portuárias. Mas desde uma histórica greve dos caminhoneiros, em maio do ano passado, a empresa vinha buscando evitar repassar a volatilidade do mercado externo para os clientes.

Nesta semana, os contratos futuros da gasolina negociados nos Estados Unidos tiveram queda de cerca de 2%. O câmbio, outro fator utilizado pela Petrobras para acompanhar a paridade internacional dos combustíveis, está praticamente estável no acumulado da semana.

O repasse do preço da gasolina ao consumidor final depende tanto das distribuidoras como dos postos de combustível. Segundo a companhia, o valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outro 16% são da distribuidora e dos postos, e 59%, de imposto. A alta na refinaria na semana passada refletiu sutilmente nas bombas. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a alta média no país foi de 0,16%.

(Com Reuters)