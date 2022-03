Petrobras anuncia aumento de preço dos combustíveis

Em meio às discussões em torno de projetos para conter a alta do preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 10, que aumentará em 18,8% os preços repassados da gasolina depois de dois meses de manutenção. “Após 57 dias sem reajustes, a partir de 11/03/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras”, afirmou a empresa. A média do preço de venda da Petrobras para as refinarias passará de 3,25 reais para 3,86 reais por litro.

O diesel também sofreu reajuste. O preço médio do litro passará de 3,61 reais para 4,51 reais, alta de 24,9%. Já o quilo do gás de cozinha passará de 3,86 reais para 4,48 reais.

A justificativa envolve a continuidade da incursão do presidente russo, Vladimir Putin, à Ucrânia e os impactos das sanções do Ocidente aplicadas à Rússia, o que elevou o preço do petróleo. “Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato”, disse a Petrobras. Nesta quinta-feira, o petróleo Brent segue em alta, custando 120 dólares o barril. O valor chegou a bater a faixa de 140 dólares.