Pendência na ANP pode atrasar megaplataforma da Petrobras no pré-sal

Uma pendência na Agência Nacional do Petróleo pode atrasar o início da produção da P-83, plataforma da Petrobras prevista para operar em 2027 no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A análise dos documentos depende de uma auditoria de segurança, necessária antes do início das operações. Se essa etapa se prolongar, o cronograma poderá ser comprometido. A unidade terá capacidade para produzir cerca de 225 mil barris de petróleo por dia.

Procurada, a Petrobras afirmou que a suspensão da análise é um procedimento regular da ANP e que não foram identificadas irregularidades. Segundo a estatal, a auditoria está marcada para dezembro e não há impacto previsto no cronograma. A chegada da plataforma ao Brasil permanece prevista para o primeiro semestre de 2027, com início da produção no segundo semestre.