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Pendência na ANP pode atrasar megaplataforma da Petrobras no pré-sal

Auditoria de segurança é necessária para liberar operação da P-83, prevista para 2027, com capacidade de produzir 225 mil barris de petróleo por dia

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h00
Petrobras: a estatal se mantém como a maior por receitas
Plataforma de petróleo da Petrobras (Agência Petrobras/.)
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Uma pendência na Agência Nacional do Petróleo pode atrasar o início da produção da P-83, plataforma da Petrobras prevista para operar em 2027 no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A análise dos documentos depende de uma auditoria de segurança, necessária antes do início das operações. Se essa etapa se prolongar, o cronograma poderá ser comprometido. A unidade terá capacidade para produzir cerca de 225 mil barris de petróleo por dia.

Procurada, a Petrobras afirmou que a suspensão da análise é um procedimento regular da ANP e que não foram identificadas irregularidades. Segundo a estatal, a auditoria está marcada para dezembro e não há impacto previsto no cronograma. A chegada da plataforma ao Brasil permanece prevista para o primeiro semestre de 2027, com início da produção no segundo semestre.

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