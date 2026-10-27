Pedro Bial estreia no Itaú BBA com Fernando Simões, da Simpar

Pedro Bial vai acrescentar uma nova atividade à sua carreira de entrevistador. O jornalista foi escolhido pelo Itaú BBA para comandar a nova fase do Leader Talks, videocast dedicado a conversas com grandes empresários e executivos brasileiros. O primeiro convidado será Fernando Simões, presidente da Simpar, holding que controla empresas como JSL, Movida, Vamos e Automob.

A escolha de Simões abre uma série de entrevistas que pretende explorar os bastidores das decisões empresariais e os desafios enfrentados pelos líderes de grandes companhias. Com negócios que vão de logística e locação de veículos a infraestrutura, a Simpar reúne operações em diferentes setores da economia brasileira.

A principal novidade do programa está na combinação entre o estilo de entrevista de Bial e a participação de especialistas do Itaú BBA. Em cada episódio, um analista da área de Research do banco acompanhará a conversa, trazendo informações sobre o setor de atuação do executivo convidado e suas perspectivas de mercado.

“Ao longo de décadas, construímos uma relação próxima com empresas de diferentes setores e portes, o que nos permite acompanhar de perto os desafios e as oportunidades que permeiam o ambiente de negócios”, afirma Renato Haramura, superintendente de Marketing do Itaú Unibanco.

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A reformulação inclui uma nova identidade audiovisual, desenvolvida em parceria com a Oliver, e campanha de lançamento criada pela África Creative. Os episódios serão disponibilizados nos canais oficiais do Itaú BBA no YouTube e no Spotify.