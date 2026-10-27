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Economia

Pedro Bial estreia no Itaú BBA com Fernando Simões, da Simpar

Presidente da holding de JSL, Movida e Vamos será o primeiro entrevistado da nova fase do Leader Talks, que terá participação de analistas do banco

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h00
Pedro Bial -
Pedro Bial - (Fabio Rocha/TV Globo)
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Pedro Bial estreia no Itaú BBA com Fernando Simões, da Simpar Priorize VEJA no Google

Pedro Bial vai acrescentar uma nova atividade à sua carreira de entrevistador. O jornalista foi escolhido pelo Itaú BBA para comandar a nova fase do Leader Talks, videocast dedicado a conversas com grandes empresários e executivos brasileiros. O primeiro convidado será Fernando Simões, presidente da Simpar, holding que controla empresas como JSL, Movida, Vamos e Automob.

A escolha de Simões abre uma série de entrevistas que pretende explorar os bastidores das decisões empresariais e os desafios enfrentados pelos líderes de grandes companhias. Com negócios que vão de logística e locação de veículos a infraestrutura, a Simpar reúne operações em diferentes setores da economia brasileira.

A principal novidade do programa está na combinação entre o estilo de entrevista de Bial e a participação de especialistas do Itaú BBA. Em cada episódio, um analista da área de Research do banco acompanhará a conversa, trazendo informações sobre o setor de atuação do executivo convidado e suas perspectivas de mercado.

“Ao longo de décadas, construímos uma relação próxima com empresas de diferentes setores e portes, o que nos permite acompanhar de perto os desafios e as oportunidades que permeiam o ambiente de negócios”, afirma Renato Haramura, superintendente de Marketing do Itaú Unibanco.

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A reformulação inclui uma nova identidade audiovisual, desenvolvida em parceria com a Oliver, e campanha de lançamento criada pela África Creative. Os episódios serão disponibilizados nos canais oficiais do Itaú BBA no YouTube e no Spotify.

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