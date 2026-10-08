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Pedidos de seguro-desemprego nos EUA voltam a 197 mil

Média móvel recua para 198 mil solicitações, mas número de trabalhadores que continuam recebendo o benefício aumenta

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 09h38
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Na semana equivalente de 2025, haviam sido contabilizados 207.124 pedidos iniciais, cerca de 36,8 mil a mais que agora. (justin-cron- Unsplash/Divulgação)
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Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram na semana encerrada em 3 de outubro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Departamento do Trabalho americano. Foram registradas 197 mil solicitações, uma redução de 2 mil ante a semana anterior, considerando os números com ajuste sazonal.

O resultado da semana anterior foi revisado para cima, de 197 mil para 199 mil pedidos. A média móvel de quatro semanas, indicador utilizado para reduzir as oscilações dos dados semanais, ficou em 198 mil solicitações, queda de 2,5 mil ante a média revisada da semana anterior, de 200,5 mil.

O número de trabalhadores que continuam recebendo o benefício, no entanto, aumentou. Na semana encerrada em 26 de setembro, eram 1,716 milhão de pessoas, 17 mil a mais que o patamar revisado da semana anterior, de 1,699 milhão.

A média móvel de quatro semanas dos pedidos continuados caiu em 12,25 mil, passando de 1,723 milhão para 1,711 milhão. A taxa de desemprego segurado permaneceu em 1,1%.

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Pedidos sem ajuste sazonal aumentam

Nos dados sem ajuste sazonal, foram registrados 170.333 novos pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 3 de outubro. O número representa uma alta de 11.994 solicitações, ou 7,6%, em relação à semana anterior. Os fatores sazonais projetavam um aumento de 8,7% no período.

Na semana equivalente de 2025, haviam sido contabilizados 207.124 pedidos iniciais, cerca de 36,8 mil a mais que agora.

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O número de pessoas recebendo o benefício nos programas estaduais, também sem ajuste sazonal, chegou a 1,505 milhão na semana encerrada em 26 de setembro, aumento de 7.579, ou 0,5%, na comparação semanal. Há um ano, esse contingente era de 1,684 milhão.

Considerando todos os programas, foram contabilizadas 1,520 milhão de semanas continuadas de benefícios na semana encerrada em 19 de setembro, queda de 47.372 em relação à semana anterior. No período comparável de 2025, eram 1,728 milhão.

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Os pedidos semanais de seguro-desemprego são acompanhados pelo mercado como um dos indicadores mais frequentes das condições do mercado de trabalho americano. A manutenção das solicitações iniciais abaixo de 200 mil sugere que as demissões continuam limitadas, apesar da criação de apenas 29 mil vagas em setembro e do aumento da taxa de desemprego para 4,2%.

 

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