Pedidos de seguro-desemprego nos EUA caem para 206 mil

Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram para 206 mil na semana encerrada em 5 de setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado representa uma queda de 1 mil solicitações em relação à semana anterior.

O número da semana anterior foi revisado de 206 mil para 207 mil pedidos. Já a média móvel de quatro semanas, utilizada para suavizar oscilações pontuais do indicador, ficou em 206 mil, uma redução de 1,5 mil ante a média revisada da semana anterior, de 207,5 mil.

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Os pedidos contínuos de seguro-desemprego, que contabilizam trabalhadores que seguem recebendo o benefício, também apresentaram queda. Na semana encerrada em 29 de agosto, foram registrados 1,774 milhão de pedidos, 1 mil a menos que o nível revisado da semana anterior, de 1,775 milhão. A média móvel de quatro semanas dos pedidos contínuos caiu para 1,779 milhão, ante 1,78075 milhão anteriormente. A taxa de desemprego segurado, por sua vez, permaneceu em 1,2%.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, os números mostram uma redução mais expressiva. Na semana equivalente de 2025, os pedidos iniciais estavam em 259 mil, enquanto o desemprego segurado alcançava 1,927 milhão de pessoas.

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Os pedidos semanais de seguro-desemprego são acompanhados de perto pelo mercado por funcionarem como um indicador antecedente das condições do mercado de trabalho americano. Por serem dados semanais, estão sujeitos a maior volatilidade, razão pela qual a média móvel também ganha relevância na leitura da tendência.