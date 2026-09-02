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PEC da 6×1 esbarra na escala eleitoral do Senado

Após aprovação na CCJ, proposta pode ter de encarar cinco sessões de discussão enquanto senadores deixam Brasília para fazer campanha

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 18h00
Dois homens de terno em primeiro plano, um de costas e outro de perfil, em uma reunião parlamentar. O homem de perfil, com cabelos brancos, apoia o queixo na mão, pensativo. Ao fundo, outros participantes sentados em mesas, alguns usando notebooks, em um auditório com iluminação clara
PEC foi analisada na CCJ nesta quarta (Agência Senado/Reprodução)
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A PEC que acaba com a escala 6×1 venceu nesta quarta-feira, 2, sua batalha na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A próxima pode ser mais difícil: convencer os próprios senadores a permanecerem em Brasília durante a campanha eleitoral.

Depois de a CCJ aprovar o texto, governistas ainda tentavam conseguir um calendário especial para acelerar a votação em plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porém, tem resistido à ideia e defendido o cumprimento do rito regimental. Nos bastidores, a avaliação entre senadores envolvidos na articulação é que a tendência hoje é cumprir as cinco sessões de discussão exigidas antes da votação em primeiro turno.

O problema é o calendário. O último esforço concentrado do Senado antes das eleições termina nesta quinta-feira, e parlamentares já começaram a deixar Brasília para retornar aos estados. Um senador ouvido pelo Radar Econômico estava a caminho do aeroporto quando afirmou que outros colegas faziam o mesmo movimento.

A campanha ajuda a explicar a pressa do governo. O fim da 6×1 tem apoio de 71% dos brasileiros, segundo o Datafolha, e Lula tenta transformar a redução da jornada em bandeira eleitoral. Do outro lado, Flávio Bolsonaro apoia uma alternativa articulada por Rogério Marinho, que amplia a possibilidade de acordos individuais entre empregados e patrões.

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Se o rito normal prevalecer, a PEC pode acabar atravessando justamente o período no qual os senadores menos querem estar no Senado. O parlamentar ouvido pelo Radar resumiu a situação em tom de brincadeira: “Senador que não matar aula, não passa de ano”.

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