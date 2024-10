Payroll e petróleo guiam bolsas globais nesta sexta

A agenda do dia tem um único evento relevante: a divulgação dos dados do payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos. A expectativa é de que os EUA tenham criado 150 mil postos de trabalho, de acordo com estimativas colhidas pelo The Wall Street Journal. A taxa de desemprego em setembro deve ter ficado em 4,2%, mesmo patamar registrado em agosto.

Os dados de emprego são o contrapeso da balança do Fed para a decisão de corte de juros. Agora que a inflação está caminhando para 2% ao ano, dados de emprego ganham mais espaço na análise sobre o futuro da política monetária.

Os futuros americanos amanhecem sem direção definida, à espera da divulgação do relatório. Na Europa, as principais bolsas voltam ao terreno positivo.

O petróleo continua a avançar em meio à ameaça de que Israel possa bombardear estruturas de produção da commodity no Irã, em mais um desdobramento da escalada do conflito.

No Brasil, o único dado relevante da agenda econômica é a divulgação da balança comercial de setembro. Com a subida do petróleo, o EWZ também avança e aponta para uma sexta-feira no azul na Faria Lima. Ainda assim, dificilmente conseguirá reverter o pessimismo do mercado. O índice acumula queda de 0,79% na semana.

Agenda:

9h30: EUA divulgam relatório mensal de empregos (payroll) de setembro

15h: MDIC publica balança comercial de setembro