Payroll de novembro pode firmar novo corte de juros nos EUA

Nesta manhã, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o Payroll, principal relatório do mercado de trabalho americano. A expectativa é de que o documento registre a criação de 200 mil vagas de emprego não-agrícolas em novembro, com estimativas variando de 155 mil a 270 mil vagas.

Trata-se de uma recuperação após o resultado atípico de outubro, que contabilizou apenas 12 mil novos postos de trabalho, afetado pela passagem do furacão Milton e por uma greve de trabalhadores na Boeing. Anteriormente, o relatório mostrou 223 mil postos criados em setembro, 78 mil em agosto e 114 mil em julho.

Mesmo com a retomada de fôlego, o Payroll não deve alterar as expectativas de um novo corte de juros na reunião do dia 18. Por ora, 68% dos agentes de mercado acreditam em uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa, enquanto 32% apostam na manutenção do patamar atual (4,75%), de acordo com a ferramenta FedWatch.

Embora já tenha reduzido a taxa de juros duas vezes desde setembro, o Fed tem evitado se comprometer com uma trajetória constante de cortes. Nesta semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que os EUA podem “se dar ao luxo de ser um pouco mais cautelosos” e destacou a importância de o banco central manter suas opções em aberto, dado o aumento da incerteza sobre a trajetória da política econômica no próximo ano.

Já no Brasil, as projeções apontam para uma alta nos juros. Uma pesquisa conduzida pelo Broadcast com 65 instituições financeiras mostrou que 48 delas esperam uma elevação de 0,50 a 0,75 ponto percentual da Selic na próxima reunião do Copom, no dia 11. Outras 14 apostam em um ajuste de 1 ponto percentual.

As estimativas refletem a desconfiança em relação ao pacote fiscal anunciado pela equipe econômica na semana passada, aumentando as expectativas de um cenário inflacionário para o país. No entanto, na percepção do mercado, pior que o pacote é não ter pacote. Por isso, a bolsa fechou em alta e o câmbio registrou leve recuperação na sessão de ontem, após a Câmara dos Deputados aprovar, na noite de quarta-feira, o regime de urgência para dois PLs que integram o pacote de gastos.

Nesta manhã, o EWZ, ETF que replica o desempenho da bolsa brasileira, sobe 0,20% no pré-mercado, enquanto os principais índices americanos permanecem estáveis.

Agenda do dia

09h: Banco Central divulga captação da poupança em novembro

10h30: Departamento de Trabalho dos EUA anuncia publica Payroll de novembro

Ao longo do dia: 65ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul

