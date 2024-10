Payroll aponta criação de 254 mil vagas em setembro, bem acima do esperado

O mercado de trabalho dos Estados Unidos registrou um aumento de 254 mil vagas de trabalho em setembro de 2024, de acordo com o relatório divulgado nesta sexta-feira, 4, pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). O número vem bem acima do esperado. Segundo as estimativas do The Wall Street Journal, a expectativa era de criação de 150 mil postos de trabalho. Apesar do crescimento robusto no número de empregos, a taxa de desemprego manteve-se estável em 4,1%, pouco acima dos 3,8% registrados no mesmo período do ano anterior.

Os setores que mais contribuíram para a alta no número de empregos foram os de serviços de alimentação e bebidas, saúde, governo, assistência social e construção. O setor de serviços de alimentação e bebidas, por exemplo, criou 69 mil postos de trabalho, um número maior que a média mensal de 14 mil vagas geradas nos últimos 12 meses. O setor de saúde também continua a se expandir, adicionando 45 mil empregos, com destaque para os serviços de saúde domiciliar (+13 mil), hospitais (+12 mil) e instalações de cuidados de longa permanência (+9 mil).

A construção registrou alta de 25 mil postos de trabalho, em linha com a média de 19 mil vagas mensais do último ano. No setor público, o emprego também manteve sua tendência de alta, com a criação de 31 mil novos postos, concentrados principalmente nos governos locais e estaduais.

Por outro lado, outros setores da economia, como manufatura, comércio e transporte, não apresentaram mudanças significativas no número de empregos em setembro.