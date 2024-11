PayPal fica fora do ar e atinge milhares de usuários mundialmente

A PayPal, uma das plataformas de pagamento digital mais populares do mundo, ficou fora do ar por mais de duas horas na manhã desta quinta-feira, 21. Dos seis mil usuários da empresa que relataram problemas com o serviço até o meio-dia, quase 90% disseram que não conseguiam fazer login em suas contas ou realizar transações. Ao todo, houve quase 9 mil relatórios sobre problemas de transações com o PayPal, segundo o Downdetector, site que rastreia esse tipo de informe.

A interrupção começou às 11h mundialmente, mas às 13h o problema foi identificado e resolvido pela companhia, que informou se tratar de uma falha sistêmica que impactou diversos serviços, incluindo saques, checkouts online e o serviço de pagamentos Venmo. O porte de criptomoedas também foi afetado, já que a plataforma permite que seus clientes comprem, vendam e mantenham criptomoedas. Essa falha no sistema aconteceu em meio a um dia em que o Bitcoin, principal ativo digital do globo, atingiu valorização recorde com 98 mil dólares.

As bolsas Coinbase e Kraken alertaram em seus sites sobre interrupções nas transações do PayPal e atrasos nos depósitos, respectivamente. A situação também repercutiu nas redes sociais, em que os usuários demonstraram receio da interrupção se tratar de um ataque hacker. A hashtag #PayPalDown ganhou destaque no X (antigo Twitter), com relatos de problemas generalizados, reforçando a dependência cada vez maior de plataformas digitais e dos severos impactos de uma falha como essa para transações econômicas do dia a dia.