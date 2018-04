Para ganhar espaço, empresa propõe assento vertical em avião

A empresa italiana de assentos para aviação Aviointeriors apresentou um projeto que prevê colocar 20% mais passageiros dentro de um avião. Como fazer isso sem aumentar o tamanho da aeronave? Apertando ainda mais os passageiros.

O projeto do Skyrider 2.0 prevê um espaço para as pernas dos passageiros de cerca de 58 centímetros. Nos voos operados com aeronaves Airbus 321, a distância entre assentos é de 71 centímetros, de acordo com levantamento do site SeatGuru. Entre as empresas que utilizam esse avião está a Latam.

Inspirado em selas de cavalo, os assentos se assemelham ao banco de bicicletas, o que faz com que os passageiros viajem quase de pé.

Outro diferencial desse protótipo é que as cadeiras são sustentadas por um poste lateral preso ao teto. A empresa afirma ainda que esse tipo de assento pesa 50% menos que os modelos tradicionais, um fator importante para as companhias aéreas de baixo custo.

Em seu site, a Aviointeriors diz que os novos modelos criarão a oportunidade de viajar de avião para quem hoje não pode pagar. Essa é a segunda versão do projeto Skyrider 2.0, apresentado pela primeira vez em 2010.

Nos últimos anos, companhias aéreas – como Spring Airlines e Ryanair – cogitaram a possibilidade de voar com assentos verticais. Essas propostas nunca foram levadas adiante, até porque não existe previsão legal para o transporte de passageiros em pé.