Para atender regulação, Apple deve lançar novo iPhone com entrada USB-C

Em 2023 o iPhone 15 poderá ter uma nova porta de carregamento, com adaptabilidade USB-C. A Apple está testando em seus novos modelos de celulares a troca do seu atual conector de carregamento para o padrão da indústria, em um movimento que representaria a segunda alteração de adaptabilidade na história dos iPhones.

Conforme apuração da Bloomberg, para evitar frustrações entre os consumidores, especialmente quem já utiliza os aparelhos, os testes da empresa estão considerando a possibilidade de dupla fonte no carregamento. Após a possível transição para USB-C, a empresa lançará um adaptador que permitirá que os novos iPhones USB-C se conectem a acessórios que tenham portas Lightning (atual modelo).

A mudança não é apenas em função da demanda de parte dos consumidores, mas uma tentativa da empresa em antecipar novas obrigações da iminente regulamentação da União Europeia. No final do mês passado, membros do parlamento europeu votaram, por maioria, na legislação que obriga as empresas de tecnologia a providenciarem uma porta de carregamento comum para telefones celulares, tablets e fones de ouvido. Na prática, a Apple vai precisar padronizar, com portabilidade USB-C, todos os seus dispositivos.

Em comunicado, durante o trâmite da legislação, a Apple criticou a proposta, avaliando que “prejudicaria a inovação” e criaria uma “montanha de desperdício” se os consumidores fossem forçados a mudar para novos carregadores. De todo modo, nas mais recentes versões, aparelhos como os iPads Pro, Air, Mini já possuem entrada USB-C.