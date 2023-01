País fecha 431 mil vagas em dezembro; saldo do ano é positivo em 2 milhões

O Brasil fechou 431.011 vagas formais de trabalho em dezembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta terça-feira, 31, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o primeiro saldo negativo registrado desde dezembro de 2021. A queda em dezembro tem caráter sazonal, já que contratos temporários para festas de fim de ano tendem a terminar no mês.

Apesar do tombo de dezembro, o país fechou fechou 2022 com saldo positivo de 2,038 milhões de empregos. No ano anterior, haviam sido abertos 2,777 milhões de postos em termos líquidos, conforme série ajustada. O resultado de dezembro veio pior do que a estimativa de mercado, de 371,5 mil vagas fechadas, de acordo com a agência Reuters.

No mês de dezembro, os cinco grupos de atividades pesquisados registraram saldos negativos entre contratações e demissões. Quem mais fechou vagas foi o setor de serviços, como comércio, com 17.275 postos de trabalho a menos. A agropecuária perdeu 36.921 postos, a construção ficou com 74.505 postos a menos, a indústria com 188.064 postos a menos no mês. A indústria fechou 114.246 vagas, a construção perdeu 74.505 postos. Agricultura com menos 36.921 vagas e comércio fechando 17.235 empregos completam a lista dos setores.