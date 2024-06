País cria 132 mil empregos formais em maio, pior saldo desde dezembro

Em maio, foram abertas 131.811 vagas com carteira assinada, segundo as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O Brasil conta hoje com estoque total de 46,606 milhões de empregos ativos com carteira assinada.

No mês, foram 2.116.326 admissões e 1.984.515 desligamentos. O resultado é o pior desde dezembro – quando houve variação negativa de 448 mil vagas – e o terceiro mês consecutivo com retração na criação de vagas.

Em relação à remuneração, os dados mostram que o salário médio de admissão dos homens é de.R$ 2.217,72 e o das mulheres é menos do que a metade deles com R$ 1.012,82.

Serviços lidera a demanda por profissionais

O destaque de criação de vagas ficou mais uma vez com o setor de serviços que registrou em maio 69,3 mil novas vagas, seguido pelo agro com 19,8 mil novos empregos com carteira assinada no mês.

O setor de construção teve criação de 18.149 empregos, quase empatado com a indústria que registrou 18.145 novos empregos com carteira assinada. Já o setor de comércio registrou 6.375 novos empregos.

Recuo no Rio Grande do Sul derruba resultado da região Sul

A região Sudeste foi a que liderou a criação de vagas em números absolutos com 84.689 vagas, seguida pelo Nordeste com 31.742, Norte com 9.912 e Centro-Oeste com 9.277. Fortemente afetado pelas chuvas, o Rio Grande do Sul fechou 22,1 mil postos de trabalho, deixando a região Sul com saldo negativo de 9.824 vagas.