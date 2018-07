Pagamento do PIS de 2017 será liberado nesta quinta

O pagamento do PIS–Pasep, ano-base 2017, será liberado nesta quinta-feira (26). O valor do abono varia de 80 reais a 954 reais, de acordo com o período em que a pessoa trabalhou formalmente no ano passado.

Profissionais da iniciativa privada devem retirar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Já servidores públicos, no Banco do Brasil. É necessário apresentar um documento de identificação com foto e o número do PIS-Pasep.

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2017.

Além disso, é necessário estar inscrito no PIS-Pasep há cinco anos.