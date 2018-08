Pagamento do 2º lote do abono do PIS/Pasep começa hoje

O pagamento do 2º lote do abono salarial do PIS–Pasep começa nesta quinta-feira, 16. O abono do PIS será pago a trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto. No caso do Pasep, o benefício será liberado para servidores públicos com final da inscrição 1.

O pagamento começou em junho é liberado de acordo com o mês de nascimento, caso do PIS, ou do número final de inscrição, se for o Pasep. Em junho, receberam os nascidos em julho. O PIS é pago pela Caixa, enquanto o Pasep é liberado pelo Banco do Brasil.

O valor do abono varia de 80 a 954 reais, dependendo do período trabalhado ao 2017. Para saber a quantia exata é preciso verificar a quantidade de meses com carteira assinada naquele ano. Recebem o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2017.

O pagamento prossegue até 28 de junho de 2019. Quem não receber até lá, perde direito ao benefício, que é transferido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A expectativa é que sejam liberados 18,1 bilhões de reais a 23,5 milhões de trabalhadores até lá.

Tem direito ao abono quem recebeu 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada por ao menos 30 dias em 2017. É preciso também estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).