Padilha espera que votação da tributária seja concluída na próxima semana

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 5, durante evento em São Paulo, que o governo Lula está confiante de que na próxima semana seja votada a regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional. Segundo ele, com isso o governo terminará o semestre com toda a agenda econômica e social prioritária sendo votada.

“A expectativa nossa é que a gente conclua na próxima semana no Congresso Nacional. Estamos confiantes na aprovação da regulamentação da reforma tributária que será um passo muito importante para a gente manter a economia do Brasil no trilho certo”, disse o ministro, ao participar da inauguração das novas instalações do edifício acadêmico e administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios do Campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Sobre o texto que deve ser votado, Padilha reiterou que, apesar de não ser o ideal, o importante é ‘superar a atual balbúrdia tributária’ que vigora no país. “O próprio relatório apontou temas que não têm consenso entre esses parlamentares. Deveremos ter no começo da semana uma reunião com líderes da Câmara e o encaminhamento da votação. A aprovação da regulamentação da reforma tributária é muito importante. Não teremos aquilo que é o ideal para qualquer setor, para qualquer pessoa, porque cada um tem sua reforma ideal, mas o ideal é superar a atual balbúrdia tributária que tem no país”, afirmou.

Para o ministro, a aprovação da emenda já foi muito importante para sinalizar que o Brasil vai ter um sistema tributário mais simples para quem quer investir, mais justo para os mais pobres e que reduz os preços impostos da cesta básica melhorando o equilíbrio regional do país. “A regulamentação dessa mudança é um passo muito grande e certamente tem setores que vão querer sempre ter um ponto a mais, mas o fundamental é o consenso político que saia do Congresso Nacional”, acrescentou.

Votação começa na quarta

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a regulamentação da reforma tributária começa a ser votada a partir da próxima quarta-feira, 10, pelo plenário da Casa.

