Pacheco e Guedes defendem solução judicial a precatórios no lugar de PEC

Os precatórios são dívidas da União reconhecidas por decisões judiciais. A previsão é que o valor a ser pago passe de 54,7 bilhões, em 2021, para 89,1 bilhões em 2022, o que atrapalharia os planos de Bolsonaro para 2022, que pretendia utilizar o orçamento para turbinar o Bolsa Família em ano eleitoral. O governo então enviou uma Proposta de Emenda a Constituição para ampliar a possibilidade de parcelamento para outros precatórios (acima de 66 milhões de reais) em dez anos. A possibilidade de abrir o espaço ocupados no orçamento alterando a Constituição caiu muito mal no mercado financeiro, que viu o risco fiscal aumentar. O parlamento também não recebeu bem a proposta, e as dificuldades de aprová-la fizeram com que o governo procurasse outra opção para tentar baixar o valor da dívida e abrir espaço no Orçamento.

“Nós havíamos tentado uma via legislativa, uma PEC, mas aparentemente há uma solução mais efetiva, mais rápida, e inclusive mais adequada juridicamente. Foi a conclusão do Presidente do Senado e da Câmara, apoiando esse aceno do ministro Luiz Fux. Nós estamos tecnicamente em contato com o pessoal do Supremo e do TCU. A ideia inicial foi do ministro Bruno Dantas, e eu acho que nós vamos chegar a um bom termo nesse sentido de abrir, dentro da Responsabilidade Fiscal, dentro de espaços definidos pelo próprio teto do governo, abrindo espaço para um Bolsa Família’, afirmou Paulo Guedes. Segundo o ministro, a solução com o judiciário não diz respeito apenas a um nov programa social, mas ajudará na garantia da ” previsibilidade e exequibilidade” do orçamento.