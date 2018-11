Os quatro maiores gastos com pets

Alimentação

Os Estados Unidos são o país que mais gasta com pets no mundo: em 2017, foram 30 bilhões de dólares (o equivalente a 114 bilhões de reais) só com alimento. O Brasil, que é o terceiro maior mercado para pets do mundo, depois de EUA e Reino Unido, gastou 14 bilhões de reais em 2017. Na China, onde o mercado tem crescido 20% ao ano, o gasto com ração aumentou 82% entre 2007 e 2014.

Veterinário

Depois da alimentação, a maior despesa dos donos de animais é com consultas ao veterinário. No Brasil, gastos com a saúde de pets chegaram a 1,5 bilhão de reais em 2017, o que configura um crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

Acessórios

Camas, coleiras, brinquedos e objetos como potes de água representaram 15 bilhões de dólares em gastos nos EUA no ano passado. Só com fantasias de Halloween para os animais, os americanos desembolsaram 440 milhões de dólares em 2017, de acordo com a National Retail Federation.

Serviços

Despesas com adestramento, passeios e cuidados com higiene e beleza do animal correspondem a mais de 6,7 bilhões de dólares em gastos nos EUA. No Brasil, o valor chegou a 3,2 bilhões de reais no ano passado.

Publicado em VEJA de 14 de novembro de 2018, edição nº 2608